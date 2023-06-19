عُقد في بغداد.. كشف تفاصيل اجتماع تركي-عراقي بشأن نفط كوردستان

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع عقد في العاصمة بغداد، بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط.

ونقلت الوكالة، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن "الاجتماع شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي".

وأضاف المسؤولان، أنه "بعد هذا الاجتماع، ما يزال هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات من أجل استئناف صادرات النفط".

وأشارا إلى أن "هناك مناقشات في جميع الجوانب التقنية المتعلقة بإعادة تشغيل صادرات النفط، وأن قرارا باستئناف التدفقات لن يحدث اليوم، من دون عقد المزيد من الاجتماعات".

من جانبه، ذكر مسؤول نفطي آخر لـ"رويترز"، أن "تركيا تريد التفاوض على حجم الأضرار التي أمُرت بدفعها في حكم التحكيم وتسعى أيضا إلى توضيح قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى".

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.

ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85% من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ومطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن العراق ما زال يخوض مفاوضات مع الجانب التركي، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر ميناء جيهان.