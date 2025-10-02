عين على العراق.. إيران تريد رفع حجم التبادل التجاري لـ30 مليار دولار سنوياً

شفق نيوز- ميسان/ ترجمة

أكد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الخميس، أن لدى كل من إيران والعراق إرادة جادة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى إمكانية رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع مشترك بين محافظي إيلام الإيرانية وميسان العراقية، لمناقشة إعادة افتتاح منفذ "تشيلات" الحدودي، بحسب خبر لوكالة "مهر" للأنباء ترجمته وكالة شفق نيوز.

وعن المشروع، قال آل صادق، إنه قد نال المصادقة الأولية، ويأتي ضمن الإستراتيجية العامة لكل من طهران وبغداد لتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

ورأى أن ممر "تشيلات" يمكن أن يحوّل محافظة إيلام، الواقعة غربي إيران، إلى مركز اقتصادي حيوي، مشددا على أن المشروع سيساهم في تطوير البنية التحتية ويترك أثرا ملموسا على تحسين مستوى معيشة سكان المناطق الحدودية في كلا البلدين.

وأشار السفير الإيراني، إلى أن عملية إعادة افتتاح منفذ "تشيلات"، الواقع في مدينة دهلران قرب مدينة "علي الغربي" بمحافظة ميسان العراقية، تمضي قدما في إطار اتفاق بين الجانبين لتعزيز التعاون الحدودي والاقتصادي، لاسيما بين المحافظات المتاخمة.

وكان السفير الإيراني برفقة محافظي إيلام وميسان وعدد من المسؤولين من الجانبين، قد أجروا اليوم جولة ميدانية لتفقد سير العمل في مشروع إعادة فتح المعبر والاطلاع على آخر مستجداته.