عيد الفطر يخفض مبيعات مزاد العملة العراقي إلى 500 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي، إلى 500 مليون دولار نتيجة مصادفة يوم الاحد والاثنين عطلة عيد الفطر .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الثلاثة التي فتح بها المزاد، مقدار 546 مليونا و632 الفا و221 دولارا بمعدل يومي بلغ 182 مليونا و 210 ألاف و 740 دولارا منخفضا بنسبة 19.41% عما سجله الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ فيه معدل البيع 226 مليونا و 88 ألفا و 522 دولارا .

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 187 مليونا و 888 ألفا و527 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 171 مليونا و508 آلاف و366 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الاسبوع الماضي 492 مليونا و32 الفا و222 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 88.9 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 54 مليونا و 600 الفا دولارا .

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.