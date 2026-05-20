عيار 21 دون المليون.. تراجع أسعار الذهب والدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، انخفاضاً في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل، تزامناً مع تراجع أسعار صرف الدولار مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بـ 965 ألف دينار، وشراؤه بـ 961 ألفاً، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 979 ألفاً.

وأشار إلى أن بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 935 ألف دينار، وبلغ شراؤه 931 ألفاً.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 965 و 975 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 و 945 ألف دينار.

أما في أربيل فقد واكبت الأسعار موجة الانخفاض؛ حيث بلغ بيع مثقال عيار 22 (1.011) مليون دينار، في حين هبط عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 965 ألفاً، وسجل عيار 18 بيعاً بقيمة 827 ألف دينار.

ويأتي هذا الانخفاض للمعدن الأصفر مع تراجع أسعار الدولار، حيث انخفضت الصيرفة في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 153,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 153,850 ديناراً، وكذلك انخفضت في اربيل ايضاً إذ بلغ سعر البيع 153,450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,350 ديناراً.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في التاريخ بالأسواق المحلية العراقية، علماً أن تسعير الذهب لدى الصاغة يعتمد على عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر صرف الدولار محلياً.