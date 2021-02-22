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عودة الإنتاج الأميركي يرفع أسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-22T05:32:54+0000
عودة الإنتاج الأميركي يرفع أسعار النفط

شفق نيوز/  ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، إثر معاودة الإنتاج الأميركي إلى نشاطه بعد التباطؤ الذي شهده جراء طقس الانجماد الذي ضرب الولايات المتحدة وتفشي فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام غربية تابعتها وكالة شفق نيوز، ارتفع خام برنت 80 سنتا أو 1.30% إلى 62.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:08 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع بنحو 1% الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سعر النفط الأمريكي 65 سنتا أو 1.11% إلى 59.92 دولار للبرميل بعد أن نزل 0.4% الأسبوع الماضي.

وقدر المحللون أن الطقس البارد بشكل غير طبيعي في ولايتي تكساس والسهول أدى إلى إغلاق ما يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً من إنتاج الخام إلى جانب إنتاج 21 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ومن المحتمل أن تستغرق أطقم حقول النفط عدة أيام لإزالة الجليد من الصمامات وإعادة تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز.

وقال محللون إن مصافي التكرير في ساحل الخليج الأميركية تقيِّم الأضرار التي لحقت بالمنشآت وقد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع لاستعادة معظم عملياتها، مع انخفاض ضغط المياه والغاز وفقدان الكهرباء مما أعاق إعادة التشغيل.

ولاول مرة منذ تشرين الثاني خفضت شركات الحفر الأميركية عدد منصات النفط العاملة بسبب البرد والثلج الذي يلف تكساس ونيو مكسيكو ومراكز أخرى لإنتاج الطاقة.

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