عودة الحياة لـ"سارلو".. أهم محطة غاز في كركوك بعد 10 عجاف

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، اليوم الجمعة، بعودة الطواقم الفنية والهندسية تمكنت من إعادة تأهيل وتشغيل أهم محطة للغاز في الشركة بعد توقف لأكثر من 10 سنوات.

وأبلغ المصدر, وكالة شفق نيوز، بأن "الملاكات الهندسية والفنية في الشركة قامت بعملية تأهيل خزان جديد سعة 14 ألف برميل في محطة عزل الغاز (سارلو) التي تعد إحدى أهم محطات الغاز في الشركة".

وبحسب المصدر، فإن أعمال التأهيل تضمنت قشط وتنظيف الخزان من الداخل وإكمال جميع أعمال ربط الأنابيب الخاصة به بالإضافة إلى إكمال ربط منظومة القدح لمنظومة المشاعل التابعة للمحطة والمتعلقة بالخزان الجديد واستبدال بعض الأنابيب بسبب التآكل والصدأ الناتج عن التقادم بعد توفير المواد اللازمة لها".

وأضاف أن "المحطة سوف تعمل خلال اليومين المقلبين ليدخل الخدمة بعد توقف منذ عام 2014، ليضيف للمحطة سعة خزنية جديدة وسلاسة في العملية الإنتاجية".

وتابع أن" الشركة تمكنت من ربط بئر نفطي وإعادة تنشيط 16 بئرا اخرى في حقل باي حسن وهي ضمن جهود تأهيل محطات الشركة العاملة ورفع الطاقة الإنتاجية و تنشيط الآبار النفطية".

وأشار المصدر، إلى أن التنشيط شمل الآبار (94،55،137،69،190،60،58،149،146،97،36،18،63) العاملة لمحطة (داود كركة) ضمن حقل باي حسن النفطي من مجموع (16) بئرا منتجة تجري عملية التنشيط لها، مع إكمال ربط أنابيب البئر النفطي (198) من رأس البئر وصولا إلى مجمع الأنابيب داخل المحطة وبطول 4500 متر".

وشمل العمل، كذلك انشاء معابر كونكريتية وحديدية عدد/3 بمناطق وعرة ومتموجة وبمواصفات عالمية للمساعدة في رفع مستوى إلانتاج من النفط الخام لتدعيم استراتيجية الحقل طويلة الأمد بشكل فاعل وكفوء".

وكشف محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الأربعاء الماضي، 28 تشرين الثاني الماضي ، أن شركة BP البريطانية ستباشر في اعمال في تطوير شركة نفط الشمال وحقولها مطلع العام المقبل، مشيرا الى ان هذا الامر سوف يساهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في المحافظة.

وكان مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، تحدث للوكالة، بأن وفداً من شركة "BP" البريطانية وصل إلى محافظة كركوك لعقد اجتماعات مكثفة مع إدارة الشركة بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للمباشرة في أعمال تطوير الحقول النفطية في المنطقة.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى في الأول من آب الماضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة (BP) "بي بي" لتطوير حقول كركوك.

ووقع عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع عن شركة "BP" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، هي: حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، حقل باي حسن، حقل جمبور، وحقل خباز، مع إمكانية الاتفاق على حقول أخرى. وتهدف الحكومة إلى الاستثمار الأمثل في مجال الطاقة لزيادة وتعزيز إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة الشمسية.