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عوائد الخزانة الأمريكية تواصل استنزاف قيمة الذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-03T07:55:22+0000
عوائد الخزانة الأمريكية تواصل استنزاف قيمة الذهب

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، لتهبط للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1732.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 يونيو حزيران عند 1706.70 دولار يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1728.90 دولار.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب مستويات 1.4 بالمئة على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوي في عام الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.62 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2372.98 دولار. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1201.49 دولار.

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