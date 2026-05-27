عند 153 ألفاً.. سعر الصرف ثابت في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق بعطلة العيد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، استقراراً في الأسواق في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات بحلول عطلة عيد الأضحى التي ستتواصل حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وسجلت أسعار الصيرفات في بغداد نفس مستويات يوم أمس الثلاثاء، حيث بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152,750 ديناراً.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 152,950 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,850 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي ذات الأسعار المسجلة خلال اليوم السابق.