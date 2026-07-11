عند 153 ألفاً.. الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل ببداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، تراجعاً مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد، وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية في بداية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 153750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 154,500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت ، حيث بلغ سعر البيع 154,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,250 ديناراً

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 153,900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,850 دينارًا.