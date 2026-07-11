عند 152 ألفاً.. الدولار يواصل التراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، تراجعاً في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في بداية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 153,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153,750 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 153,750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,750 دينارًا.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,250 ديناراً.