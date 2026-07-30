عند الإغلاق.. الدولار يستقر في بغداد ويرتفع بأربيل

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد عند الإغلاق، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150650 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 151000 ألف دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150000 ألف دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 150800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150700 دينار مقابل 100 دولار.