عند التسوية.. الذهب يسجل ثاني مكاسب شهرية على التوالي
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس الجمعة على خلفية انخفاض في العائدات وتجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأميركية.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الأميركية للذهب بنحو عشرة سنتات لتغلق عند 1999.1 دولارا للأوقية، وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.43%، ومكاسب شهرية في أبريل / نيسان بنسبة 0.65% والتي تعد خامس مكاسبها الشهرية في الستة أشهر الماضية.
وأظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية، مما دفع المتداولين إلى إضافة المزيد من الرهانات على رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل من جانب الفدرالي الأميركي.
وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولاراً للأوقية في منتصف أبريل / نيسان بسبب الأزمة المصرفية.