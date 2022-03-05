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عند افتتاح بورصة بغداد..ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-05T07:26:46+0000
عند افتتاح بورصة بغداد..ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم الخميس الماضي 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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