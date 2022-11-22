عمّان: حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 471 مليون دينار أردني

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، ان حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 471 مليون دينار أردني في العام 2021، معربة عن تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، خصوصا بعد الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير في تصريح صحفي، إن "العراق شريك اقتصادي مهم وأساسي للأردن، نظرا لوجود مشاريع مشتركة كبيرة بين الجانبين كالمنطقة الصناعية المشتركة وخط أنبوب النفط".

وأضاف أن "التبادل التجاري بينهما وصل العام الماضي إلى 471 مليون دينار أردني

( 70 دينارا اردنيا يساوي 100 دولار)"، مبينا أن الصادرات الأردنية بلغت نحو 412 مليون دينار أردني مقابل 59 مليون دينار أردني مستوردات".

كما أشار إلى أن، "إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة على مساحة ألفي دونم، خطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث أن هذه المنطقة ستشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين".

واعرب الجغبير، عن امله ان "تسهم الزيارة الحالية لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى المملكة، بزيادة الصادرات الأردنية للعراق" مشيرا إلى أن "المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي، خصوصا بعد الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد التقى، أمس الاثنين، عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، خلال زيارته الرسمية الى العاصمة عمّان تناولت عدداً من الملفات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.