تحديد عمولة جديدة للمصارف وشركات الصيرفة من المسافرين العراقيين.. وثيقة

شفق نيوز/ حدد البنك المركزي العراقي عمولة المصارف وشركات الصيرفة من المسافرين بـ 25 الف دينار فقط.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه قرر ان تكون العمولة الإدارية الخاصة بالمصارف وشركات الصرافة العاملة في المطارات 10 آلاف دينار بدلا من 15 ألف دينار عن كل عملية.

وأضافت الوثيقة، أن شركات الصرافة تستوفي 15 الف دينار عن كل عملية .

وبينت، أنه سيتم تسلم إجمالي المبالغ المقطوعة من المسافر البالغة 25 ألف دينار من المواطن عن قيامه بالشراء من شركات الصرافة بإدخال معلوماته عبر منصة المعاملات المالية.

واشارت الى شركات الصرافة ستقوم باجراء التسوية مع الشركات والمصارف العاملة في المطار لاحقا ، مبينة انه سيتم اعادة النظر بالعمولات بعد 6 اشهر.