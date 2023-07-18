عملة عربية أقوى من الدولار الأمريكي.. "فوربس" ترصد أضعف 10 عملات نقدية في العالم

شفق نيوز/ تناولت مجلة "فوربس" الامريكية اضعف 10 عملات في العالم والتي يعتبر الريال الايراني اضعفها، وكذلك الليرة اللبنانية، في وقت يعتبر الدينار الكويتي فعليا العملة الاقوى، حتى مقابل الدولار الامريكي الذي يظل بين اقوى العملات في العالم.

ولفت التقرير الامريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان الدولار الامريكي ينظر اليه على انه اقوى عملة في العالم وهو الاكثر تداولا، بمستوى معين، لكنه فعليا ليس اقوى عملة، وانما الدينار الكويتي.

تسعير العملات

واستعرض التقرير كيفية تسعير العملات الاجنبية، موضحا انه يتم تداول العملات الاجنبية بأزواج، فمثلا يكون سعر شراء الدولار الامريكي باستخدام الجنيه الاسترليني، وكنتيجة لذلك، فأنه يتم دائما تسعير العملة بالنسبة الى عملة اخرى، والذي يعرف باسم "سعر الصرف".

واشار التقرير الى ان معظم العملات "معومة"، مما يعني ان قيمتها تتقلب حسب العرض والطلب، لكن بعض العملات "مرتبطة"، مما يعني ان قيمتها بالنسبة الى عملة اخرى (مثل الدولار الامريكي) ثابتة بسعر متفق عليه.

ولفت التقرير الى ان اسعار الصرف تؤثر على تكلفة السلع والخدمات بعملة اجنبية، فمثلا في حال ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، ستكون نفقات العطلة في الولايات المتحدة، اقل تكلفة من حيث الجنيه الاسترليني.

واضاف ان تحركات اسعار الصرف توفر فرصة للمستثمرين الساعين الى تحقيق ارباح من خلال تداول العملات الاجنبية.

ثم استعرض التقرير اكثر عشر عملات في العام ضعفا، وفق تقييم يستند على عدد وحدات العملة الاجنبية التي يتم الحصول عليها مقابل دولار امريكي واحد.

الريال الايراني

اعتبر التقرير ان الريال الايراني هو اضعف عملة في العالم، حيث يشتري الريال الواحد 0.000024 دولارا امريكيا فقط (يعني ان الدولار الواحد يساوي 42273 ريالا ايرانيا).

ولفت الى ان الريال الايراني طرح للمرة الاولى في اواخر القرن الـ18، وتم ربطه فيما بعد بالجنيه الاسترليني، ثم بالدولار الامريكي.

واضاف انه على الرغم من ان العملة معومة الان، الا انها ظلت عند نحو 42 ألف ريال للدولار على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبرغم ريادة ايران بالنفط والغاز، الا ان العقوبات الاقتصادية فرضت ضغوطا على العملة الايرانية، الى جانب الاضطرابات السياسية والتضخم المرتفع.

الدونغ الفيتنامي

وذكر التقرير ان الدونغ الفيتنامي يعتبر ثاني اضعف عملة في العالم حيث يشتري الدونغ الواحد 0.000042 دولار امريكي (او الدولار يساوي 23711 دونغ فيتنامي)، وهي عملية بدأ تداولها في العام 1978.

وتابع ان الخدمات تمثل النسبة الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي، تليها الصناعات مثل الالكترونيات والطاقة والمنسوجات، لكن العملة تضررت بسبب القيود المفروضة على الاستثمار الاجنبي والتباطؤ الاخير في الصادرات، الى جانب ارتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

الكيب اللاوسي

ولفت التقرير الى ان الكيب اللاوسي يعتبر ثالث اضعف عملة، حيث يشتري الكيب الواحد 0.000052 دولارا (او 1 دولار يساوي 19072 كيب لاوسي)، وهي عملة طرحت في الخمسينيات من القرن الماضي، وهي عملة معومة.

وتعتمد لاوس بدرجة كبيرة على الصادرات مثل النحاس والذهب والاخشاب، لكن الاقتصاد تضرر بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الديون الخارجية والتضخم، ما فرض ضغوطا على العملة الوطنية.

ليون السيراليوني

اما رابع اضعف عملة في العالم، فهي الليون السيراليوني، حيث يشتري ليون واحد 0.000057 دولارا (او الدولار يساوي 17665 ليون سيراليوني)، وهي طرحت في العام 1964، ومعومة بالكامل.

وتابع ان الصادرات الرئيسية لسيراليون تشمل الاخشاب والمعادن مثل الماس والذهب والمعادن الصناعية، وقد تراجعت قيمة عملة الليون بسبب التضخم الذي تجاوز 40%، بالاضافة الى الديون الكبيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي والاثار الاقتصادية لتفشي فيروس ايبولا.

الروبية الاندونيسية

وتعتبر الروبية الاندونيسية خامس اضعف عملة في العالم حيث تشتري 1 روبية 0.000067 دولار امريكي (او 1 دولار يساوي 14993 روبية اندونيسية)، وطرحت في العام 1946 وتم ربطها في البداية بالدولار الامريكي قبل الانتقال الى التعويم الحر.

ووصف التقرير اندونيسيا بأنها اكبر دولة في جنوب شرق اسيا من حيث الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بفضل قطاع الخدمات، كما ان البلاد غنية بالسلع الاساسية، لكن قيمة الروبية انخفضت مقابل العملات الاخرى بسبب تزايد التضخم والمخاوف من الركود.

الليرة اللبنانية

وبحسب التقرير فإن الليرة اللبنانية تعتبر سادس اضعف عملة في العالم، حيث تشتري الليرة الواحدة 0.000067 دولار امريكي (او الدولار يساوي حوالي 90 الف ليرة لبنانية)، وقد طرحت الليرة لاول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي وهي مرتبطة بالدولار الامريكي.

ولفت الى ان لدى لبنان اقتصاد قائم على الخدمات ولكنه يصدر ايضا الاحجار الكريمة والمعادن والمنتجات الكيمياوية والاغذية والمشروبات.

وتابع ان الليرة سقطت الى مستوى قياسي مقابل الدولار الامريكي في اوائل العام 2021 بسبب الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع التضخم والبطالة والازمة المصرفية والاضطرابات السياسية.

سوم اوزبكستان

وذكر التقرير ان السوم الاوزبكستاني يعتبر سابع اضعف عملة في العالم حيث يشتري 1 سوم 0.000087 دولار (او 1 دولار يساوي 11.516 سوم اوزبكستاني)، وهي عملة طرحت في العام 1993 ومعومة بالكامل.

وتعتبر اوزبكستان احدى الدول الرائدة في تصدير القطن ولديها احتياطيات كبيرة من المعادن والنفط والغاز، وهي تطبق اصلاحات اقتصادية لكنها ما تزال تعاني في ظل انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والبطالة والفساد.

فرنك غينيا

اما ثامن اضعف عملة، فهي الفرنك الغيني حيث يشتري الفرنك الواحد 0.000116 دولار (او 1 دولار يساوي 8583 فرنك غيني)، وطرحت العملة في العام 1959 وهي معومة بالكامل.

وبرغم ان لغينيا وفرة من الموارد الطبيعية مثل الذهب والماس الا انها عانت من تزايد معدلات التضخم والاضطرابات العسكرية وتدفق اللاجئين من ليبيريا وسيراليون المجاورتين.

غواراني باراغواي

وتأتي في المرتبة التاسعة عملة غواراني الباراغوية، حيث يشتري 1 غواراني 0.000138 دولار (او 1 دولار يساوي 7249 غواراني باراغواي)، وتم طرحها في العام 1952 وهي معومة بالكامل.

وبرغم ان الباراغواي بلد منتج رئيسي لفول الصويا، والستيفيا (بدائل السكر) ولحم البقر، فضلا عن صادراتها من الذرة وقصب السكر، الا انه تعرض لضغوط من ارتفاع التضخم والفساد وتزوير العملة.

شلن اوغندي

ويعتبر الشلن الاوغندي عاشر اضعف عملة في العالم، حيث يشتري الشلن الاوغندي 0.000273 دولار (او الدولار يساوي 3669 شلن اوغندي)، وكان قد تم طرحها في العام 1966، وهي معومة بحرية.

وبرغم ان البلد غني بالسلع مثل النفط والذهب والبن، الا ان اقتصاده يعاني من عدم استقرار النمو والديون المرتفعة والاضطرابات السياسية.