عملة "بتكوين" تسجل أكبر انخفاض منذ 3 أشهر

شفق نيوز/ سجلت العملة الإلكترونية "بتكوين" أكبر انخفاض لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يوم الخميس، ضمن تراجع أوسع في الاستثمارات القائمة على المضاربة، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مزيد من الحذر بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وأدى الانخفاض الذي تجاوز 5% أمس الأربعاء إلى دفع أكبر الأصول المشفرة نحو مستوى 100 ألف دولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة كبيرة.

وتم تداول بتكوين عند 100.230 دولاراً عند الساعة 7:51 صباحاً اليوم في سنغافورة، بينما كافحت الرموز الرئيسية الأخرى أيضاً مثل "إيثير"، و"إكس آر بي"، و"دوج كوين"، المفضلة لدى متداولي عملات الميم.

وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة على التوالي، لكنهم قلصوا توقعات بشأن عدد مرات الخفض في عام 2025.

وقال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، إنه يجب إحراز المزيد من التقدم في مسألة التضخم قبل اتخاذ المزيد من خفض الأسعار.

وارتفع مؤشر الدولار، بينما تراجعت الأسهم والسندات العالمية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. وزاد التوتر بسبب الخلاف حول مشروع قانون تمويل الحكومة، مما رفع من خطر إغلاق جزئي للحكومة الأميركية.

وتذبذبت عقود الأسهم الأميركية الآجلة في وقت مبكر من صباح الخميس.

وارتفعت بتكوين بنسبة 50% منذ انتخابات 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108.316 دولاراً في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعة بتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة في الولايات المتحدة. كما دعم الرئيسي الجمهوري فكرة إنشاء مخزون إستراتيجي وطني للعملة المشفرة.

وقال الشريك المدير في شركة "بانتيرا كابيتال" بول فيراديتاكات، إن "جميع المؤشرات تشير إلى وجود أرضية جيدة وآفاق إيجابية لبتكوين"، حتى وإن شعر بعض المتداولين بخيبة أمل بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقاموا بجني الأرباح.

وطغى تبني ترامب للعملات المشفرة على التحذيرات بشأن الزخم المبالغ فيه، وغياب أي معايير تقليدية للتقييم. وفرضت إدارة الرئيس جو بايدن قيوداً على هذه الصناعة بعد انهيار السوق في العام 2022، والذي كشف عن ممارسات محفوفة بالمخاطر وعمليات احتيال.