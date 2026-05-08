عملاق أميركي يرجئ تشغيل أول محطة للغاز المسال في العراق

شفق نيوز- ترجمة

أرجأت شركة إكسيلريت إنيرجي الأميركية، نشر وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة (FSRU) المخصصة لمشروع محطة الغاز الطبيعي المسال في العراق، إلى الأردن، ما أدى إلى تأخير تشغيل أول محطة عراقية لاستيراد الغاز المسال حتى عام 2027.

وقررت الشركة الأميركية بحسب ما أورده موقع "إندكس بوكس" المتخصص بأسواق الطاقة، تشغيل الوحدة الجديدة “Excelerate Acadia” في الأردن بعقد يمتد لتسعة أشهر مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (NEPCO)، بدلاً من إرسالها إلى العراق، بسبب تداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط وتأخر الجدول الزمني للمشروع العراقي.

وكانت الشركة قد وقعت، في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، اتفاقاً مع وزارة الكهرباء العراقية لتطوير أول محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، ضمن مشروع تبلغ قيمته نحو 450 مليون دولار.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة استيراد عائمة للغاز المسال، وتوفير خدمات إعادة التغويز وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، باستخدام وحدة التخزين وإعادة التغويز “Hull 3407”، التي جرى بناؤها في كوريا الجنوبية بسعة تخزينية تبلغ 170 ألف متر مكعب، وقدرة إعادة تغويز تصل إلى مليار قدم مكعب يومياً.

وكان من المخطط أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال عام 2026، إلا أن تشغيله أرجئ إلى العام 2027، مع استمرار أعمال الإنشاء والتجهيزات الفنية الخاصة بالميناء العراقي.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة أن الوحدة العائمة الجديدة اجتازت اختبارات الأداء والسلامة البحرية بنجاح، تمهيداً لتسليمها النهائي ونشرها ضمن مشروع العراق للغاز الطبيعي المسال.