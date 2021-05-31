Nestle تعيد النظر باطعمتها بعد تقرير صحفي وصف منتجاتها بغير الصحية

شفق نيوز/ أقرت شركة نستله العالمية (NESN.S)، يوم الاثنين، بتقرير اوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية وصفت خلاله جزء كبير من منتجات "عملاق الأغذية" بـ"غير الصحية"، وأكدت أنها تعمل على تحديث استراتيجيتها للتغذية والصحة.

وقالت الصحيفة البريطانية، أنها شاهدت عرضًا تقديميًا داخليًا تم تداوله بين كبار المديرين التنفيذيين في وقت مبكر من هذا العام يفيد بأن أكثر من 60٪ من مجموعة الأطعمة والمشروبات السائدة في شركة نستله لا يمكن اعتبارها صحية بموجب "تعريف معترف به للصحة".

وأشارت إلى أن هذا التقييم ينطبق على نحو نصف محفظة نستله الإجمالية، موضحة أن فئات مثل التغذية الطبية وأغذية الحيوانات الأليفة والقهوة وحليب الأطفال تم استبعادها من التحليل.

وقال جون كوكس، المحلل في شركة Kepler Cheuvreux إن "تضمين هذه الفئات من شأنه أن يقلل بشكل كبير من نسبة المنتجات التي يُحتمل اعتبارها غير صحية".

وتابع، "بالنظر إلى أعمال المجموعة في صناعة الحلويات والآيس كريم والبيتزا ، فإن الرقم الحقيقي للمجموعة استنادًا إلى تقديرات عام 2021 سيكون 28٪ ، وهي ليست مفاجأة".

وذكر أن التقرير يمكن أن يشير إلى تغييرات في محفظة المنتجات، سيما الخروج من الحلويات السائدة.

وقالت شركة نستله في بيان لها، إنها تعمل على "مشروع على مستوى الشركة، لتحديث إستراتيجيتها الغذائية والصحية وتدرس محفظتها بالكامل للتأكد من أن منتجاتها تساعد في تلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد.

وقالت إنها خفضت السكريات والصوديوم في منتجاتها بنحو 14-15٪ في السنوات السبع الماضية وستواصل جعل منتجاتها أكثر صحة.