عملاق الطاقة الإماراتي يلجأ للنفط العراقي لإفساح المجال لتصدير خامه "الأغلى"

شفق نيوز/ استوردت "أدنوك"، شركة النفط الكبرى في الإمارات، شحنة من النفط العراقي في خطوة نادرة بعد تحديث مصفاتها الوحيدة، مما سيسمح له ببيع المزيد من خامه ذي القيمة الأعلى حسب ماذكرت وكالة "بلومبرغ".

وحدثت "أدنوك" مصفاة الرويس التابعة لها لمعالجة النفط الأثقل والأرخص مثل الخام العراقي وخام أبوظبي البحري. وهذا يعني أنها تستطيع تصدير المزيد من الإمدادات من خام مربان الخاص بها، وهو أخف وزناً وأكثر قيمة.

وسلمت الناقلة "أورينت إم " شحنة تبلغ حوالي مليون برميل من خام البصرة من العراق إلى الرويس في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لبيانات بلومبرغ لتتبع الناقلات وتقارير وكلاء السفن.

وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة في "الرويس" الشهر الماضي، تعمل "أدنوك" على تهيئة الوحدات الجديدة لمعالجة مجموعة متنوعة من الخامات، وفقاً لأشخاص مطلعين على المشروع. وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء التحدث عن الأمر، إن ذلك سيسمح لـ"أدنوك" بمواصلة شراء النفط من المنتجين الآخرين في حال كان نفطهم أرخص.