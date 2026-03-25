عملاق الشحن الصيني يستأنف الحجوزات إلى العراق والخليج رغم التوتر

شفق نيوز- شنغهاي

أعلنت شركة "كوسكو شيبينغ لاينز" الصينية، اليوم الأربعاء، استئناف قبول حجوزات جديدة لحاويات البضائع العامة المتجهة إلى العراق ودول الخليج، رغم التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة في مذكرة موجهة إلى عملائها أنها "استأنفت قبول حجوزات جديدة لحاويات البضائع العامة المتجهة إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق"، مضيفة أن "ترتيبات الحجوزات الجديدة وعمليات النقل الفعلية عرضة للتغيير نظراً لتقلب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

وتُعد شركة "COSCO Shipping Lines" واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، إذ تدير أسطولاً ضخماً من سفن الحاويات وتخدم مئات الموانئ عبر خطوط التجارة الدولية، كما تلعب دوراً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية، ما يجعل أي تغيّر في عملياتها مؤثراً على حركة التجارة وأسعار الشحن.

وكانت الشركة الصينية أعلنت في 4 آذار / مارس تعليق جميع الحجوزات الجديدة للخطوط من وإلى موانئ منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الموانئ في الإمارات والسعودية.

وعزت الشركة حينها هذه الخطوة إلى "احتدام الصراع في المنطقة وفرض قيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز".