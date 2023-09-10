عمان: العراق رابع أكبر مستورد للصناعات الاردنية خلال 8 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت الاردن، يوم الاحد، ان العراق كان رابع أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 8 أشهر من العام الحالي 2023.

وقالت غرفة صناعة عمان في تقرير لها أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات الغرفة خلال 8 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 4.739 مليارات دينار، مقابل 4.818 مليارات دينار للفترة نفسها من العام 2022".

واضافت ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال 8 أشهر من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.792 مليار دينار".

كما أشارت الغرفة إلى أن "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 8 أشهر من العام الحالي، إلى 550 مليون دينار، مقابل 383 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 30 بالمائة، وأصبحت رابع مستورد للصناعة الاردنية".

وأوضحت انه "بالنسبة للتوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال 8 أشهر من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.010 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.406 مليار دينار، والدول الإفريقية 40 مليون دينار".

والدولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الاردن سوقا كبيرا له في فترة التسعينيات من القرن الماضي إبان الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق لغزوه دولة الكويت.