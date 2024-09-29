عمال الموانئ الأمريكية يستعدون لإضراب كبير

شفق نيوز/ يستعد عشرات الآلاف من عمال الموانئ في الولايات المتحدة، إلى الإضراب بعد غد الثلاثاء، بعدما فشلوا في الحصول على مطالبهم خلال مفاوضات بشأن عقد اجتماعي جديد، ما قد يعطّل التجارة الدولية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأكد التحالف البحري للولايات المتحدة الذي يمثل أرباب العمل في الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي وخليج المكسيك، أن نقابة عمال الأرصفة ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات.

واتصل التحالف بمفتشية العمل الخميس الماضي، داعيا إلى "إصدار أمر قضائي فوري - يطالب النقابة باستئناف المناقشات"، كما ندد بالممارسات غير النزيهة.