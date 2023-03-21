علي العلاق لشفق نيوز: انتظروا انخفاضاً بسعر صرف الدولار الموازي

شفق نيوز/ توقع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الثلاثاء، انخفاضاً بسعر صرف الدولار الموازي (سعر السوق والصيرفات المحلية) خلال الفترة المقبلة.

وقال العلاق لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي أطلق حزماً متعددة من الاجراءات، وان الحزم التي انطلقت يتم التعامل معها بشكل جدي للسيطرة على سعر صرف الدولار الموازي".

وأشار العلاق الى ان "اجراءات البنك المركزي مستمرة للسيطرة على سعر الصرف، ونتوقع انخفاضاً في سعر الصرف الموازي".

ويقصد بالسعر الموازي سعر صرف الدولار في السوق والصيرفات وليس السعر الرسمي المحدد بـ1132 ديناراً للدولار الواحد وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.

وأصدر البنك المركزي العراقي ثلاث حزم إصلاحية قال إنها تأتي بهدف معالجة صعود اسعار صرف الدولار.

ورغم إجراءات البنك المركزي واقراره سعر صرف 1132 ديناراً للدولار الواحد، الا ان اسعار صرف الدولار لا تزال تتراوح في الاسواق بين 1155 و1158 ديناراً للدولار.