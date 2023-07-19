أعلى 10 دول بمستوى الديون الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي

شفق نيوز/ كشفت شركة استشارية اقتصادية دولية، يوم الأربعاء، عن تصدر اليابان وأربع دول أخرى لقائمة أعلى الديون الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، على مستوى العالم.

وفقاً للبيانات التي نشرتها شركة "Invezz" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، فإن اليابان واليونان وإيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة هي الدول الخمس الأولى التي لديها أعلى مستوى من الديون الحكومية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.

ووفقا لتقرير الشركة الذي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "الدين الوطني لليابان يمثل 236% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة من جميع البلدان المتقدمة، وتأتي بعدها اليونان التي تشكل ديونها نسبة 185% من الناتج المحلي الاجمالي، ومن ثم تأتي إيطاليا إلى 134.1% من الناتج المحلي الاجمالي".

وبحسب التقرير فإن "الولايات المتحدة جاءت رابعاً بـ116.6% من الناتج المحلي الاجمالي، وجاءت البرتغال خامساً بـ108.8%، وكندا بالمركز السادس بـ97.7%، وإسبانيا سابعاً بـ97.4%، وفرنسا بـ95.5%".

واشار الى ان "بلجيكا جاءت تاسعاً بـ95.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وأخيراً المملكة المتحدة بالمركز العاشر حيث يشكل الدين ما نسبته 83.9% من الناتج المحلي الاجمالي".

ويقاس الناتج المحلي الإجمالي بطاقة الأداء الاقتصادي، فهو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة.

ويتم احتسابها كالاتي: الناتج المحلي الإجمالي = نفقات المستهلكين + الإنفاق الحكومي + إجمالي الاستثمار + صافي الصادرات.