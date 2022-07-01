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أعلى إيراد شهري بتاريخ البلاد.. النفط العراقية تعلن البيع بأكثر من 11.5 مليار دولار في الشهر الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-01T19:33:57+0000
أعلى إيراد شهري بتاريخ البلاد.. النفط العراقية تعلن البيع بأكثر من 11.5 مليار دولار في الشهر الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط الاتحادية يوم الجمعة، الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ويعد أعلى إيراد شهري بتاريخ العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليون و (191) ألفا و(236) برميلاً، بإيرادات بلغت (11,505) مليار دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(980) الفا و (589) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليون و( 910) آلاف و(887) برميلا.

ولفتت إلى أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(373) ألف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (113,70) دولاراً.

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