على وقع هبوط الليرة غير المسبوق.. المركزي التركي يعلن تخفيضاً جديداً بسعر الفائدة

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي التركي، يوم الخميس، تخفيض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ليصبح 14 في المئة في تخفيض بلغ 1%.

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي لمزيد من الانخفاض في سعر الليرة التركية التي تشهد انهيارًا حادًا منذ أسابيع، لتكسر حاجز 15 ليرة مقابل الدولار.

ومنذ الأول من يناير، حين كانت قيمتها 7,43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49 في المئة من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30 في المئة في شهر نوفمبر وحده.

وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في نوفمبر الـ21 في المئة على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسته المالية.