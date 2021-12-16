سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

على وقع هبوط الليرة غير المسبوق.. المركزي التركي يعلن تخفيضاً جديداً بسعر الفائدة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-16T11:11:30+0000
على وقع هبوط الليرة غير المسبوق.. المركزي التركي يعلن تخفيضاً جديداً بسعر الفائدة

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي التركي، يوم الخميس، تخفيض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ليصبح 14 في المئة في تخفيض بلغ 1%.

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي لمزيد من الانخفاض في سعر الليرة التركية التي تشهد انهيارًا حادًا منذ أسابيع، لتكسر حاجز 15 ليرة مقابل الدولار.

ومنذ الأول من يناير، حين كانت قيمتها 7,43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49 في المئة من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30 في المئة في شهر نوفمبر وحده.

وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في نوفمبر الـ21 في المئة على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسته المالية.

related

الليرة التركية تهبط لمستويات قياسية بعد بيانات اقتصادية

Date: 2021-12-03 10:27:05
الليرة التركية تهبط لمستويات قياسية بعد بيانات اقتصادية

الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً

Date: 2021-10-22 08:24:34
الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً

بيانات سلبية تضرب الليرة التركية

Date: 2021-11-30 11:22:08
بيانات سلبية تضرب الليرة التركية

الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

Date: 2020-10-21 09:34:48
الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها

Date: 2021-09-20 07:30:29
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها

الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

Date: 2020-10-27 08:16:51
الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

تراجع قياسي جديد لليرة التركية امام الدولار

Date: 2021-11-23 11:36:18
تراجع قياسي جديد لليرة التركية امام الدولار

الليرة التركية تتنفس الصعداء

Date: 2021-11-25 06:35:38
الليرة التركية تتنفس الصعداء