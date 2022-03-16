سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

على وقع حرب أوكرانيا .. العراق يضع خططا تمتد لأشهر لتوفير المواد والسلع الأساسية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-16T13:16:14+0000
على وقع حرب أوكرانيا .. العراق يضع خططا تمتد لأشهر لتوفير المواد والسلع الأساسية

شفق نيوز/ وجه وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخباز، يوم الأربعاء، بإعداد خطط طويلة الأمد تستمر لأشهر لدعم المنتجات المحلية من السلع والمواد الاساسية التي تدخل في احتياجات السكان اليومية.

جاء ذلك خلال عقده اليوم اِجتماعاً مُوسعاً بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والمُستشار العلمي والمُديرين العامين في جميع دوائر مركز الوزارة وبعض التشكيلات العامة لمُناقشة وإعداد خُطط واضحة ذات جدوى إقتصادية وفق قاعدة معلومات مُفصلة ودقيقة لتدارك تأثيرات الأزمة العالمية الراهنة والنهوض بواقع الشركات خِلال المرحلة القادمـة .

وأكـدَ الوزير خِلال الاجتماع على ضرورة وضع خُطط بناءة ذات جدوى إقتصادية تعمل على توفير حاجة ومُتطلبات السوق اِستناداً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وفي ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ووجهَ الخباز بإعداد ووضع خُطط لـ ٣ أشهُر وأخرى لـ ٦ أشهُر تكون مبنية على أسُس علمية وفنية بشكل دقيق لدعم المُنتجات المحلية وبالأخص المواد الغذائية والمواد الإنشائية والأدوية كونها تمس بحياة المُواطن وكذلك وضع الآليات المُمكنة لدعم هذهِ المُنتجات والحفاظ عليها من خِلال تفعيل قوانين حماية المُنتج والمُستهلك والتعرفة الكمركية وغيرهـا .

كمـا وجهَ الوزير بتشكيل لجنة برئاسة السيد المُستشار العلمي وعدد من السادة المُديرين العامين لإعادة النظر في الأسعار مع وزارة الزراعة لشراء مُنتجات الوزارة المُتمثلة بالأسمدة بأنواعها والحاصدات الزراعية والبيوت الزجاجية وغيرها وذلك لتوفير الدعم الكامل للفلاح العراقي بالإضافة إلى إعادة النظر بالعقود الإستثمارية وتشغيل المصانع المُتوقفـة .

وقرر مجلس الوزراء العراقي امس الثلاثاء إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفاً لثلاثة أشهر، وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة.

related

وكالة دولية تدعم تنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في العراق

Date: 2021-12-14 09:18:33
وكالة دولية تدعم تنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في العراق

أمريكا: قدمنا مساعدات ودعماً للعراق بأكثر من ثلاثة مليارات دولار

Date: 2021-12-14 10:50:25
أمريكا: قدمنا مساعدات ودعماً للعراق بأكثر من ثلاثة مليارات دولار

كندا تخصص أكثر 43.6 مليون دولار لـ11 مشروعا في العراق وسوريا

Date: 2021-03-31 04:42:02
كندا تخصص أكثر 43.6 مليون دولار لـ11 مشروعا في العراق وسوريا

إيران تصدر أكثر من 100 الف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية إلى العراق

Date: 2022-01-27 07:59:21
إيران تصدر أكثر من 100 الف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية إلى العراق

البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

Date: 2021-06-09 09:22:24
البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

وثيقة .. المالية العراقية تصدر تعميما اوقفت به الصرف المالي والتعيينات والعلاوات

Date: 2019-12-30 11:27:23
وثيقة .. المالية العراقية تصدر تعميما اوقفت به الصرف المالي والتعيينات والعلاوات

إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-11-08 07:48:56
إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إحصائية رسمية .. ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين في العراق

Date: 2021-09-30 08:59:42
إحصائية رسمية .. ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين في العراق