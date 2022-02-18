على هامش مؤتمر ميونخ.. رئيس إقليم کوردستان يجتمع مع وزير الصناعة الإماراتي

شفق نيوز/ على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الجمعة مع سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس وفد بلاده إلى المؤتمر.

ووفقا لبيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أكد الجانبان في الاجتماع على تقوية علاقات إقليم كوردستان ودولة الإمارات في المجالات كافة وسلطا الضوء على فرص العمل والاستثمار الإماراتي في إقليم كوردستان، واتفقت آراؤهما بخصوص أهمية حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن استعداد إقليم كوردستان لتهيئة فرص العمل والاستثمار للإمارات، شدد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية توفير البيئة الآمنة والصحية للاستثمار الأجنبي في العراق وإقليم كوردستان.

وبحسب البيان؛ فإن الأوضاع في العراق وآخر مستجدات العملية السياسية، العلاقات بين دول المنطقة، تطور التوترات بين روسيا وإوكرانيا وتأثيرها على قطاع الطاقة، شغلت محاور أخرى للاجتماع.

وفي وقت سابق؛ اجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي.

واجتمع نيجيرفان بارزاني ايضا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

وسيعقد رئيس الإقليم سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركين في المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.