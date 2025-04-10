"أعلى مستوى له على الإطلاق".. الذهب يتوهج ويسجل ارتفاعاً قياسياً

شفق نيوز/ حقق الذهب يوم الخميس، المزيد من المكاسب في المعاملات الفورية مسجلاً ارتفاعاً 2.72% ليصل إلى 3166 دولارا للأونصة تزامناً مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أمريكا والصين.

وارتفعت أسعار الذهب أمس بنحو 3% بعد فرض الصين رسوماً إضافية على أمريكا، بالإضافة إلى تراجع الدولار بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، فيما لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية ومخاوف الركود.

من ناحية آخرى سجّلت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أكبر تدفقات فصلية إيجابية لها خلال 3 سنوات، وذلك في الربع الأول من العام، ما يعكس ارتفاع الطلب على التحوّط من قبل المستثمرين.

وذكر مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب شهدت تدفقات بلغت 226 طنًا متريًا، بقيمة قاربت 21 مليار دولار خلال الربع الأول، وهي الأعلى منذ عام 2022، حينما كانت الأسواق العالمية تعاني من التداعيات المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا.

وأدى ذلك إلى زيادة إجمالي حيازات هذه الصناديق بنسبة 3% ليصل إلى 3445 طنًا بنهاية مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023.