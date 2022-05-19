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على غرار الدولار.. أسعار الذهب تستقر في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-19T09:08:58+0000
على غرار الدولار.. أسعار الذهب تستقر في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 372 الف دينار، وسعر شراء 368 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 332 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 328 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار، و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 

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