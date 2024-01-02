"على غرار الدولار".. ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، (2 كانون الثاني 2023).

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، في حين استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 441 الف دينار، وسعر الشراء 437 الف دينار".

وأشار مراسلنا، إلى أن" سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 411 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 407 آلاف".

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 الاف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 الفاً و 425 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل، فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.