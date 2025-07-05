على رأسها العراق.. 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي

شفق نيوز - فيينا

أعلنت منظمة "أوبك"، يوم السبت، تسريع وتيرة رفع القيود الطوعية المفروضة على إنتاج النفط، فيما أكدت زيادة سقف الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس/ آب المقبل.

ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد قررت روسيا، والسعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان العمل على تسريع رفع القيود الطوعية على إنتاج النفط.

وأضاف البيان أن "الدول المعنية ستقوم بتعديل إنتاجها في شهر أغسطس بزيادة قدرها 548 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستوى المحدد لشهر يوليو 2025".

وكانت الدول الثمان قد بدأت منذ أبريل/ نيسان الماضي في تنفيذ خطة تدريجية لرفع القيود، حيث زادت إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميا خلال مايو/أيار، وتم السماح بزيادة مماثلة في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مندوبون في تحالف "أوبك+"، عن اتفاق مبدئي على تسريع وتيرة زيادة الإمدادات النفطية بدءاً من شهر آب/أغسطس المقبل، بإعادة 550 ألف برميل يومياً إلى السوق، في خطوة تهدف إلى استعادة الحصة السوقية للتكتل بقيادة السعودية.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن ثمانية أعضاء رئيسين في التحالف يتجهون للموافقة على زيادة أكبر من التوقعات، خلال اجتماع افتراضي يعقد اليوم، علماً أن التحالف سبق وأن أعلن عن زيادات بلغت 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر أيار وحزيران وتموز، ما يمثل أكثر بثلاثة أضعاف من المستوى الأصلي المخطط له.