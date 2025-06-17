على خلفية التصعيد.. قطر تطالب سفن الغاز الطبيعي بالانتظار خارج مضيق هرمز

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، يوم الثلاثاء، بأن السلطات القطرية طلبت من سفن الغاز الطبيعي المسال الانتظار خارج مضيق هرمز لحين تصبح جاهزة للتحميل، وذلك على خلفية تصاعدات المواجهات بين إيران وإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لعدم الإعلان عن هذه المعلومات، قوله إن الأمر الاحترازي الذي ينصح السفن بتجنب المنطقة حتى يوم واحد قبل التحميل، لن يؤخر الشحنات على الأرجح. وقد واصل الغاز الطبيعي الأوروبي مكاسبه.

ويمر نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية عبر مضيق هرمز، مما يجعله نقطة عبور رئيسية للسفن. وقد أدت التكهنات باحتمال تأخر الشحنات مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران قبل أيام إلى ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل.

وتُعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تلبي الطلب الآسيوي بشكل أساسي. كما تعتبر الإمارات العربية المتحدة منتجاً آخر للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، وتستورد الوقود أيضاً، إلى جانب الكويت والبحرين.

وكانت وكالة "رويترز" أول من أورد تعليمات قطر، حيث ذكرت أن التوجيه ينطبق أيضاً على السفن التي تحمل البتروكيمياويات.

وأظهرت بيانات تتبع السفن على "بلومبيرغ" أن إحدى سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، "هلايتان"، التي كانت في طريقها لتحميل شحنة من قطر، استدارت يوم أمس الاثنين عند اقترابها من مضيق هرمز.

أما سفينة "أريستارخوس"، وهي سفينة نقل غاز طبيعي مسال تحمل شحنة من الولايات المتحدة، فقد توقفت خارج مضيق هرمز منذ 14 حزيران/ يونيو الجاري تقريباً.

ويبدو أيضاً أن سفينة "مبارز"، التي كانت في طريقها لتحميل شحنة من منشأة أدنوك للغاز الطبيعي المسال في الإمارات، قد توقفت خارج المجرى المائي.

ولم تستجب شركة "قطر للطاقة" لطلب التعليق فوراً.

وارتفع سعر الغاز القياسي الأوروبي بنسبة 4.8%، ليقترب من 40 يورو للميغاواط/ساعة. وأصبحت المنطقة أكثر اعتماداً على المنتجين العالميين بعد فقدان معظم غاز الأنابيب الروسي.