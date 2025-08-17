على خطى الدولار.. الذهب يستقر في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 663 الف دينار، وسعر الشراء 659 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 633 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 629 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الفاً و675 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الفا دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 696 ألف دينار، وعيار 21 بيع 660 ألف دينار، وعيار 18 بيع 565 ألف دينار.

وتشهد أسواق بغداد وأربيل، استقراراً في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار عند معدلاتها السابقة، إذ سجلت بورصتا الكفاح والحارثية، اليوم الأحد، 140450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما تراوحت أسعار مكاتب الصيرفة بين 139500 و141500 دينار.