على السوداني التدخل.. "المنتج الوطني" تتهم جهات سياسية بالتلاعب في الأسواق

شفق نيوز/ اتهمت كتلة "المنتج الوطني" النيابية، يوم الخميس، جهات سياسية واقتصادية "لم تسمها" بالوقوف وراء التلاعب بالسوق وارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق والسيطرة على سعر الصرف.

وقالت رئيسة الكتلة ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الدينار العراقي انخفض بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي"، مشيرة إلى أن "انخفاض قيمة الدينار تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق، ما أثر بشكل كبير على المواطنين وأصحاب القوت اليومي".

وطالبت الهلالي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء الاقتصادي وبشكل عاجل لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولارا".

وبينت الهلالي، أن "السوداني مطالب اليوم أيضاً بتشكيل لجنة عليا تضم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والداخلية والتجارة، وفتح تحقيق مع المصارف الأهلية والتجار لمعرفة الجهات التي تقف وراء التلاعب بالسوق وارتفاع سعر صرف العملة".

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي ارتفاعاً مستمراً وملحوظاً، والذي أدى إلى اضطراب الحركة التجارية في الأسواق المحلية، وأسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة أسواق الجملة في منطقة جميلة التجارية ببغداد.

وأضحت هذه المنطقة، ومعها سوق الشورجة الكبير، في العاصمة العراقية، شبه خالية من المتبضعين، وهو ما يراه بعض التجار واقتصاديون مرتبطا بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء).