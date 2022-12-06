"عكس التوقعات".. بورصات بغداد وأربيل تغلق على ارتفاع كبير بأسعار الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي "بشكل كبير"، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 150150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149550 ديناراً.

وبين مراسلنا أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 150000 دينار.

يذكر ان البنك المركزي العراقي قرر يوم الأحد الماضي زيادة حصة المصارف وشركات الصيرفة من مبيعات الدولار وذلك لخفض اسعار الدولار في الاسواق المحلية التي ارتفعت موخرا بشكل كبير عما يبيعه البنك لهذه المصارف.