عقود النفط الآجلة ترتفع قبيل اجتماع أوبك+

شفق نيوز/ قفزت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين، يوم الثلاثاء، فيما تسود السوق حالة من الترقب لنتائج اجتماع أوبك+ المقرر غدا الأربعاء.

وذكرت وكالة رويترز، ان خام برنت القياسي ارتفع إلى 102.20 دولاران للبرميل والخام الأمريكي إلى 96.22 دولاراً للبرميل.

وتتوقع أوبك+ أن تقل الإمدادت قليلا بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعا في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فيه المجموعة المنتجة للنفط قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل.

وقالت ثلاثة مصادر من وفود أوبك+ إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.

وتجتمع اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ غدا الأربعاء.

وقال أحد المصادر إن اللجنة الفنية، التي تقدم نصائح للمجموعة بشأن أساسيات السوق، لم تناقش أي شيء يتعلق بسياسة الإنتاج في اجتماعها.

وقالت مصادر من أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن المجموعة ستُبقي على الأرجح على إنتاج شهر سبتمبر/أيلول ثابتا بدون تغيير أو تزيده زيادة طفيفة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت إنخفاضأ مرة أخرى اليوم الثلاثاء، حيث استوعب المستثمرون توقعات قاتمة للطلب على الوقود مع بيانات تشير إلى تراجع التصنيع العالمي في الوقت الذي يجتمع فيه منتجو النفط الخام الرئيسيون هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كانوا سيزيدون العرض أم لا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 0.8% إلى 99.26 دولاراً للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 0.7% إلى 93.22 دولاراً للبرميل.