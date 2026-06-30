عقب موجة صعود.. أسعار صرف الدولار تسجل تراجعاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع انطلاق التداولات الصباحية.

وأفاد مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتستقر عند 156,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت أمس الإثنين 156,750 ديناراً.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت أسعار البيع لتصل إلى 156,500 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 155,500 دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت أسواق الصيرفة انخفاضاً مماثلاً؛ إذ بلغ سعر البيع 155,300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,200 دينار.