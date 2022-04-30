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عقب زيارة وزير الكهرباء .. طهران تعلن عن "اتفاقات" لسداد ديونها المستحقة وتجهيز العراق بالطاقة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-30T12:39:41+0000
عقب زيارة وزير الكهرباء .. طهران تعلن عن "اتفاقات" لسداد ديونها المستحقة وتجهيز العراق بالطاقة

شفق نيوز / اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، اليوم السبت ، عن وجود اتفاقات بين الجانبين العراقي والإيراني لسداد مستحقات طهران المالية ، وفيما بيّن أن مجموع الديون العامة والخاصة على العراق تقدر بـ10 مليار دولار، أكد استمرار استيراد الطاقة الايرانية للعراق بعد زيارة وزير الكهرباء إلى طهران.

ونقلت وسائل اعلام إيرانية تصريحات آل إسحاق التي قال فيها إن "الإجراءات العادية لدفع مستحقات إيران المالية ستبدأ بناء على الاتفاقات التي توصل إليها البلدان، خلال الأيام المقبلة".

وأضاف آل إسحاق في تصريحاته التي اطلعت عليها شفق نيوز ان "زيارة وزير الكهرباء العراقي عادل كريم الى طهران جرى خلالها التباحث حول سداد الديون العراقية المستحقة الى وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين"، مبيناً أن "المعاملات المستمرة بين البلدين تجري عن طريق القطاعين الخاص والعام".

وأوضح المسؤول الايراني ان "التبادلات التجارية للقطاع العام تجري في مجال الطاقة، ويطالب العراق بمبالغ مالية بقيمة مليار دولار، وسوف تسددها بغداد بناء علی الاتفاقات التي توصل إليها البلدان في اطار ستراتيجية البنك المركزي".

وتابع آل اسحاق قائلاً أما "القطاع الخاص الإيراني فيطالب العراق بمبالغ مالية بقيمة 9 مليارات دولار، إذ لا توجد مشكلة في نظام الدفع ويتم استلامها بطرق مختلفة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى "التوصل لاتفاقات بشأن استمرار استيراد الطاقة الايرانية لمواصلة التجارة بين البلدين في هذا المجال عقب زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى ايران".

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