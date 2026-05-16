عقب تأسيسه.. الزيدي يترأس أول اجتماع لمجلس الاستقرار المالي

ترأس رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء السبت، الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي، بعد ساعات من توجيهه بتأسيس المجلس ضمن أول جلسة لمجلس الوزراء.

ويضم المجلس، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي.

ونقل بيان حكومي، عن الزيدي تأكيده أهمية تحقيق الاستقرار المالي لما له من آثار تنموية واقتصادية، مشدداً على ضرورة التنسيق العالي بين وزارة المالية والبنك المركزي.

وأشار الزيدي إلى أهمية اتخاذ قرارات مالية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتنعكس إيجاباً على الخطط الحكومية التنموية والخدمية والاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، في وقت سابق السبت، برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلاد وتأسيس مجلس الاستقرار المالي ضمن أولويات البرنامج الحكومي.