عقب "انتحار" المدير الكوري.. النقل العراقية تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، الجمعة، عن فتح تحقيق بحادثة "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، التي اكدت استمرار العمل فيه عقب الحادث.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز "تسجل وزارة النقل أسفها على حادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، ففي الوقت الذي نعزي الجانب الكوري الصديق فإننا نؤكد استمرار العمل في الميناء".

وأضاف "إن تلك الحادثة لن تؤثر على المضي قدما فيه، كما ان شركة دايو أعلنت من جانبها امتلاكها من الخبرة والخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء"، مردفا "نود ان نبين ان التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث المؤسف".

وعثرت السلطات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق، الجمعة، على جثة مدير الشركة الكورية بعد أيام قليلة من توقيع عقد ضخم في ميناء الفاو الكبير.

ورجحت السلطات المحلية فرضية الانتحار، بعد العثور عليه مشنوقاً بواسطة سلك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المنتحر" يدعى بارك هوبا مدير شركة دايو الكورية، أُبلغ عن وفاته أحد العمال بعد مشاهدته معلقاً.



