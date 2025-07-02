عطلة لسوق العراق للأوراق المالية يوم الأحد تزامناً مع العاشر من محرم

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاربعاء، عن إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد الأحد المقبل بالتزامن مع العاشر من محرم الحرام.

وذكر السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوم بمناسبة العاشر من محرم الحرام، لذلك ستتوقف أنشطة السوق وجلسات التداول لمدة يوم واحد".

وأضاف "ستكون العطلة اعتباراً من يوم الاحد المصادف 6 تموز وتستأنف جلسات التداول يوم الاثنين".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.

ويُعد يوم الأحد، الموافق السادس من شهر تموز/يوليو الجاري 2025، عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، وذلك تزامنًا مع العاشر من شهر المحرّم الحرام، ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي سبط نبي الإسلام محمد من ابنته فاطمة الزهراء، وذلك فقا لتقويم العطل الرسمية في العراق.

وأوضحت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان يوم أمس الثلاثاء، أن العطلة جاءت استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ج) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024).

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.