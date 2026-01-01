عطلة رأس السنة تُجمّد حركة الأسواق العالمية في أول أيام 2026

شفق نيوز- متابعة

دخلت الأسواق العالمية عام 2026 وسط تداولات محدودة، بالتزامن مع عطلة رأس السنة، ما انعكس على حركة أسعار النفط والذهب مع إغلاق الجلسات.

وأغلق خام برنت عند 60.91 دولاراً للبرميل، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 57.42 دولاراً للبرميل، في ظل تراجع أحجام التداول بسبب عطلة الأسواق العالمية.

وسجلت أسعار النفط خسارة سنوية تقارب 20%، مع تزايد التوقعات بوجود فائض في المعروض، في عام اتسم بالحروب، وارتفاع الرسوم الجمركية، وزيادة إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 19% خلال عام 2025، مسجلة أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، وللسنة الثالثة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر مسجلة، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الاميركي انخفاضاً سنوياً يقارب 20%.

وفي المعادن النفيسة، بلغ سعر الذهب 4322، مع ترقب المستثمرين لعودة النشاط الكامل للأسواق خلال الأيام المقبلة وظهور مؤشرات جديدة قد تحدد اتجاه الأسعار.

وارتفع الذهب خلال عام 2025 بنحو 65% بالمعدل السنوي، وهو أفضل أداء له منذ أكثر من أربعة عقود، مدفوعاً بالطلب على الملاذات الآمنة، وضعف الدولار، وتوقعات التيسير النقدي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية.