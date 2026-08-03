عطلة الزيارة توقف بورصة بغداد.. والتداول مستمراً في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

توقفت التداولات في بورصتي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، بسبب عطلة زيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما استمرت التعاملات في أسواق الصيرفة بأربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية لم تفتتحا أبوابهما بسبب العطلة، بينما سجلت بعض مكاتب الصيرفة في بغداد سعر بيع بلغ 152250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وسعر شراء 151250 ديناراً.

وفي أربيل، بلغ سعر بيع 100 دولار 152100 دينار، فيما سجل سعر الشراء 152000 دينار.

ويبلغ السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي 132000 ديناراً مقابل كل 100 دولار.