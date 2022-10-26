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عضو في المالية النيابية: البنك المركزي لا ينوي تخفيض سعر الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-26T08:23:45+0000
عضو في المالية النيابية: البنك المركزي لا ينوي تخفيض سعر الدولار

شفق نيوز/ أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، يوم الأربعاء، عدم وجود نية للبنك المركزي العراقي في تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي.

وقالت في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "البنك كشف من خلال تقرير نشره مؤخرا، أنه لن يعدل مطلقاً سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الراهنة"، محذرة من أن "هكذا خطوة وفي أي بلد كانت تتسبب بفقدان الثقة عند المواطن، وضعف حركة السوق، وتعامل التجار وأصحاب رؤوس الأموال بحذر خشيتهم من الخسارة وحماية رأس مالهم".

وأضافت أن "قرار خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار والذي أُتخذ قبل عام من الآن، أدى إلى اختلال حركة السوق وعدم استقرارها، وارتفاع أسعار البضائع، لكن العراق تمكن في المقابل من رفع احتياطاته من العملة الأجنبية إلى 90 مليار دولار، ناهيك عن الذهب، كما استطاع الإيفاء بديونها المتراكمة".

وفي وقت سابق، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بإدراج فقرة التصويت على إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره الرسمي السابق. 

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 1450 دينار، بدلاً من 1200 دينار، مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.

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