عشرات الشركات العراقية تشارك بقمة للاستثمار في أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، يوم الأحد، أن أكثر من 30 شركة عراقية ستشارك في قمة تخص المشاريع الاستثمارية في الولايات المتحدة المتاحة للشركات الأجنبية.

وكتبت رومانوسكي اليوم في مدونة على منصة "إكس - تويتر"، "أطيب التمنيات للشركات العراقية البالغ عددها 33 المتوجهة لحضور قمة SelectUSA للاستثمار في واشنطن العاصمة الأسبوع القادم".

وأضافت أن "عملية الاستثمار من خلال ربط الشركات العراقية بالشركات والموارد الأمريكية لمساعدتها على تنمية أعمالها".