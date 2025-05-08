عروض لإنشاء محطات كهربائية جديدة في العراق
شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الخميس، العروض المقدمة من الشركات المستثمرة لإنشاء محطات كهربائية جديدة في العراق.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فاضل ترأس اجتماعاً مهماً للجنة الامر الديواني (250234) المتخصصة بدراسة العروض المقدمة من الشركات المستثمرة لإنشاء محطات كهربائية جديدة في العراق، بحضور ممثلي تلك الشركات والمستشار الدولي لوزارة التخطيط (KBR)".
وبحسب البيان، فقد "تناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لعقود الاستثمار وعقود شراء الطاقة، إضافة إلى مناقشة ملاحظات لجنة الامر الديواني على العروض المقدمة من قبل المستثمرين".
وأشار البيان، إلى أن "وزير الكهرباء نقل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بضرورة تسريع الإجراءات وحسم الموديلات المالية، وفق آليات شفافة، مشدداً على أهمية تشجيع المستثمرين للمشاركة الفاعلة في تطوير قطاع الكهرباء العراقي، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتحسين واقع الخدمات الأساسية للمواطنين".