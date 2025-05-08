عروض لإنشاء محطات كهربائية جديدة في العراق

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الخميس، العروض المقدمة من الشركات ‏المستثمرة لإنشاء محطات كهربائية جديدة في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فاضل ترأس اجتماعاً مهماً ‏للجنة الامر الديواني (250234) المتخصصة بدراسة العروض المقدمة من الشركات ‏المستثمرة لإنشاء محطات كهربائية جديدة في العراق، بحضور ممثلي تلك ‏الشركات والمستشار الدولي لوزارة التخطيط (‏KBR‏)‏".

وبحسب البيان، فقد "تناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لعقود الاستثمار وعقود شراء الطاقة، إضافة إلى ‏مناقشة ملاحظات لجنة الامر الديواني على العروض المقدمة من قبل المستثمرين".‏

وأشار البيان، إلى أن "وزير الكهرباء نقل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بضرورة ‏تسريع الإجراءات وحسم الموديلات المالية، وفق آليات شفافة، مشدداً على أهمية ‏تشجيع المستثمرين للمشاركة الفاعلة في تطوير قطاع الكهرباء العراقي، بما ‏يتماشى مع رؤية الحكومة لتحسين واقع الخدمات الأساسية للمواطنين".