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عرض من مصرف حكومي.. قروض سيارات" للموظفين بدون كفيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-17T05:55:29+0000
عرض من مصرف حكومي.. قروض سيارات" للموظفين بدون كفيل

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الخميس، عن تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات في عدد من فروعه ببغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن التعليمات الخاصة بقروض السيارات بالنسبة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً ومن حاملي الماستر كارد تنص على ان يكون راتب الموظف هو الضمانة الوحيدة والتأمين ضد التلكؤ بالتسديد على ان يقدم الموظف ايضا كتاب استمرارية بالخدمة الوظيفية.

واضاف بالنسبة للمواطنين والمتقاعدين والموظفين غير الموطنة رواتبهم على المصرف فعليهم تقديم كفيل موظف مستمر بالخدمة على الملاك الدائم وان يغطي  50 بالمئة من راتبه قيمة القسط مع الفائدة.

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