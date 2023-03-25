عراقيون يحققون أرباحاً من تحويلات مالية لتركيا

شفق نيوز/ وقف عدد من المواطنين في طوابير أمام مصرف الطيف الإسلامي للتحويل لاقتناص بعض الارباح من عملية تحويل الدينار العراقي الى الدولار.

وقال أحد المواطنين الواقفين في الطابور في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مصرف الطيف الإسلامي يباشر حاليا ببيع الدولار بمقدار 7400 دولار مقابل 10 ملايين و400 الف دينار عراقي، وهو ما يعني انه سعر الصرف سيكون بحدود 1400 دينار مقابل الدولار الواحد".

واضاف ان "عملية بيع الدولار من قبل المصرف يشترط التحويل الى تركيا ليتم تسلمها من هناك من قبل المستفيد"، مبينا أن "هذا التحويل تأتي لمساعدة التجار والمستوردين"، مستدركا في الوقت نفسه "هناك من يستفيد من هذه العملية من فرق الأسعار مما هو موجود في السوق الموازي ".

وحدد البنك المركزي سعر 1300 دينار عراقي لشراء الدولار من وزارة المالية، و1310 دنانير لبيعه للمصارف عبر "المنصة الإلكترونية"، و 1320 ديناراً لبيعه للمستفيد النهائي.

وأصدر البنك المركزي العراقي ثلاث حزم إصلاحية قال إنها تأتي بهدف معالجة صعود أسعار صرف الدولار.

ورغم إجراءات البنك المركزي وإقراره سعر صرف محدد، الا ان اسعار صرف الدولار ما تزال تتراوح في الاسواق بين 155 - قرابة 160 الف دينار لفئة 100 دولار أمريكي.